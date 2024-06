Angermünde, Uckerland und Lychen gehen in die Stichwahl ums Bürgermeisteramt

In Angermünde (Uckermark) kommt es Ende Juni zur Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Der parteilose Amtsinhaber Frederik Bewer und seine Gegenkandidatin Ute Erhardt (parteilos) treten gegeneinander an. Bewer erhielt bei der Kommunalwahl am Sonntag nach Angaben des Landeswahlleiters 34 Prozent der Stimmen, Ute Erhardt 29,6 Prozent [wahlergebnisse-brandenburg.de].

Insgesamt standen in Angermünde fünf Kandidaten zur Wahl um das Bürgermeisteramt. Weitere Herausforderer des amtierenden Bürgermeisters Bewer waren der AfD-Kandidat Enno Bank (17,8 Prozent) sowie die Parteilosen Steffen Lenz (3,3 Prozent) und Marc Retzlaff (15,2 Prozent).

Die Wahlbeteiligung in Angermünde lag bei 68,7 Prozent.