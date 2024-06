Deyovaisio Zeefuik spielt auch in der kommenden Saison der zweiten Fußball-Bundesliga für Hertha BSC. Wie der Verein am Montagabend mitteilte, hat der niederländische Defensivspieler seinen Vertrag in Berlin um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 26-Jährige war vor vier Jahren vom FC Groningen an die Spree gewechselt und bestritt seitdem 56 Pflichtspiele im Hertha-Trikot.

Ursprünglich war davon ausgegangen, dass Zeefuik den Verein in diesem Sommer verlässt. Als zu hoch galt das Gehalt des Niederländers. Nun also die Kehrtwende, die mit einer Reduzierung der Bezüge einher gehen dürfte.