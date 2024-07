Schaut man auf die absoluten Zahlen, dürfte den deutschen Fußball-Fans vor dem Viertelfinal-Kracher der Fußball-Europameisterschaft (ab 18 Uhr) nicht gerade Angst und Bange werden. 26 Mal trafen beide Nationen bisher aufeinander. Neun Mal siegte die deutsche Elf, neun Spiele endeten Unentschieden, acht Mal gingen die Spanier als Sieger vom Platz.

Allein die jüngere Vergangenheit könnte den Gedanken aufkommen lassen, das DFB-Team träfe heute auf eine Art Angstgegner. Keines der letzten sechs Pflichtspiele konnten die Deutschen für sich entscheiden. Stattdessen setzte es immer wieder empfindliche Niederlagen. So wie beim 0:6 in der Gruppenphase der Nations League im November 2020. So wie im WM-Halbfinale 2010 (0:1) oder im EM-Finale 2008 (0:1). Der letzte deutsche Sieg in einem Pflichtspiel gegen Spanien stammt aus dem Juni 1988. Lange her, aber immerhin im Zuge einer Europameisterschaft in Deutschland.