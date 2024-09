Diese Sperrungen stehen Berlin am Marathon-Wochenende bevor

An diesem Wochenende findet der 50. Berlin-Marathon statt. Mehr als 80.000 Menschen rollen, skaten und laufen durch die Stadt. Die Berlinerinnen und Berliner müssen sich wie immer auf Verkehrseinschränkungen einstellen.

Ein Überblick über die Sperrungen, die von der Berliner Verkehrsinformationszentrale mitgeteilt wurden.