Berliner Vereine feiern Kantersiege in der Regionalliga Nordost

So 29.09.24 | 16:56 Uhr

Die Berliner Klubs in der Regionalliga Nordost der Frauen konnten am Sonntag allesamt überzeugende Siege feiern. Dabei konnten Viktoria und Hertha BSC ihre Spitzenpositionen in der Tabelle behaupten, während die Frauen von Türkiyemspor das Tabellenende durch ein überzeugendes 6:0 verlassen konnten.



Die Damen von Hertha BSC gewannen bereits am Sonntagvormittag ihr Heimspiel gegen den 1. FFC Fortuna Dresden mit 4:0. Die Treffer für die Blau-Weißen erzielten Svenja Poock in der 13. Minute, Ronja Borchmeyer (43.) und Senanur Yavuz per Doppelpack (55., 83.). Die Herthanerinnen bleiben damit durch fünf Siegen aus fünf Spielen auf dem dritten Platz, Punktgleich mit RB Leipzig II und Viktoria 89.