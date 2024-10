Die Fußballerinnen von Hertha BSC haben in der Regionalliga Nordost einen Kantersieg gefeiert. Mit 5:0 gewannen die Berlinerinnen am Sonntag ihr Auswärtsspiel bei Türkiyemspor Berlin. Auch Viktoria Berlin sicherte sich mit einem knappen 1:0 gegen die zweite Mannschaft von RB Leipzig drei Punkte. Die Zweitvertretung von Union Berlin holte beim FFV Erfurt immerhin einen Zähler.

Nach bislang fünf Siegen aus fünf Spielen waren die Frauen von Hertha BSC als klarer Favorit zu Gast bei den bislang erst einmal siegreichen Gastgeberinnen von Türkiyemspor. Eine Favoritenrolle, der die Mannschaft von Trainer Manuel Meister bei ihrem sonntäglichen 5:0 (2:0) klar gerecht wurde. "Ich denke schon, dass wir überlegen waren", resümierte auch Trainer Meister nach Spielende. Als Schlüssel zum Sieg hob er dabei die Qualität seiner Offensive hervor.

"Die individuelle Qualität unserer Stürmerinnen garantiert uns ehrlicherweise aktuell Tore", sagte Meister. An erster Stelle muss dabei der Name Elfie Wellhausen genannt werden. Nachdem Senanur Yavuz Hertha in der 14. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte, erhöhte die 18-Jährige mit ihrem bereits zehnten Saisontor zum 2:0-Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit wurde es anschließend noch deutlicher. Zwar bemängelte Trainer Meister nach Spielende etwas, dass seine Mannschaft ihre Führung gegen zunehmend müder werdende Gastgeberinnen früher hätte ausbauen können – in der Schlussphase tat sie allerdings genau das.

Abermals Wellhausen erhöhte in der 79. Minute auf 3:0, ehe einmal mehr Yavuz (89.) und Clara Dreher (92.) den deutlichen 5:0-Endstand perfekt machten. Durch ihren Sieg bleiben die Berlinerinnen in dieser Saison als eine von zwei Mannschaften weiterhin ungeschlagen und den Tabellenführerinnen von Viktoria Berlin auf den Fersen. "Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, weil die ganz dicken Brocken noch kommen", sagte Manuel Meister hierauf angesprochen, "aber natürlich ist unsere Intention, den Flow so lange wie möglich aufrechtzuerhalten."