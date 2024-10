Hertha 03 Zehlendorf war am 11. Spieltag der Regionalliga Nordost zu Gast bei Rot-Weiß Erfurt. Das direkte Kräftemessen der Mannschaften, die vor der Partie nur drei Punkte trennten, ging an den Gastgeber aus Erfurt, der die Partie durch Tore von Obed Chidindu Ugondu (49. Minute) und Maxime Langner (82.) 2:0 gewinnen konnte.

In Erfurt war zunächst viel Geduld gefragt, bis allmählig Schwung in die Partie kam. Beiden Mannschaften fehlte es über große Teile der 1. Halbzeit an zündenden Ideen und Strafraumsituationen. Unter den Augen eines unzufriedenen Publikums gelang Erfurt dann aber mit der letzten Aktion vor der Pause die 1:0-Führung durch Ugondu (49.).

Der Aufsteiger aus Zehlendorf erwischte nicht seinen besten Tag und musste ab der 63. Minute auch noch in Unterzahl agieren, da Abdulkadir Beyazit die Gelb-Rote-Karte sah. Die Berliner ließen sich zwar keineswegs gegen die Wand spielen, sondern blieben weiter mutig. Joker Maxime Langner sorgte kurz nach seiner Einwechslung allerdings für das 2:0 für Rot-Weiß und für die Entscheidung.