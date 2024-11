Der Center hatte zuletzt am 24. Oktober für die Berliner gespielt. Wegen einer Tätlichkeit gegen einen Dopingkontrolleur wurde er in den nationalen Wettbewerben gesperrt, dann suspendierte ihn Alba auf unbestimmte Zeit. In den sozialen Medien soll seine frühere Partnerin schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben haben. "Wir haben Kenntnis über Vorwürfe erlangt, die gegen Khalifa erhoben wurden. Diese Vorwürfe nehmen wir sehr ernst", erklärte Geschäftsführer Marco Baldi in einem damaligen Statement der Berliner.



Für die Alba bestritt Koumadje insgesamt 119 Partien in der Basketball-Bundesliga. In der aktuellen Saison erzielte er im Schnitt 7,3 Punkte pro Partie. "Wir danken Khalifa für die gemeinsame Zeit in Berlin und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg. Wir hoffen nun schnell einen Ersatz für die großen Positionen zu finden, der zu uns passt und uns in unserer weiterhin sehr angespannten personellen Situation bestmöglich weiterhilft“, so Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.