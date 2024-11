Die BR Volleys als deutscher Serienmeister im Männer-Volleyball intensivieren ihre Partnerschaft mit dem in Köpenick beheimateten Frauen-Zweitligisten BBSC Berlin. Ausdruck dessen ist ein Doppelspieltag am 11. Januar in der Max-Schmeling-Halle.

Erst treffen die BR Volleys in der Bundesliga auf die Baden Volleys Karlsruhe, dann die BBSC-Frauen in der Zweiten Liga auf den VfL Oythe. "Das wird eine Riesensache für unsere Mädels", sagt BBSC-Geschäftsführer Andreas Tamm. Er erwartet von dem Event "große Strahlkraft". Die beiden Clubs kooperieren bereits seit einigen Monaten.