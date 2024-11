Das Team von Cheftrainer Riccardo Boieri setzte sich in der Arena am Luftschiffhafen gegen den VC Wiesbaden mit 3:0 (25:22, 25:18, 25:20) durch.

Die Volleyballerinen des SC Potsdam haben am Samstagabend in der Bundesliga einen klaren Heimsieg gefeiert.

Damit haben die Brandenburgerinnen in dieser Saison bislang sechs von sieben Bundesliga-Begegnungen gewonnen. In der Tabelle belegen sie Platz drei.

Am kommenden Samstag steht für den SC Potsdam das DVV-Pokal-Achtelfinale auf dem Programm, in der Sporthalle Hämmerlingstraße in Köpenick trifft der SCP auf den Zweitligisten BBSC Berlin.