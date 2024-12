Hertha BSC ist am Mittwochabend im Rahmen des Pokal-Achtelfinals beim 1. FC Köln zu Gast. Das Liga-Hinspiel haben die Berliner noch verloren, doch die Rückkehrer um Fabian Reese und der Sieg in Magdeburg machen Mut auf einen Pokalerfolg.

Müngersdorfer Stadion, 50.000 Zuschauer, Flutlicht, Pokal-Achtelfinale - es ist angerichtet. Der 1. FC Köln und Hertha BSC duellieren sich am Mittwochabend (18 Uhr) um das Einziehen ins Viertelfinale - und 1,675 Millionen Euro Siegesprämie.

Das Hinspiel in der 2. Bundesliga hatte Hertha Anfang November noch mit 0:1 verloren. So eng die Partie damals war, so umkämpft dürfte auch Aufeinandertreffen im DFB-Pokal ausfallen. "Wir haben viel Respekt, sie haben eine gute Spielanlage und definieren sich viel über Ballbesitz-Fußball", äußerte sich Kölns Trainer Gerhard Struber im Vorfeld zu den Blau-Weißen.