Zusammen mit Tim Hellwig, Lisa Tertsch und Lasse Lührs holte Laura Lindemann bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille mit der Mixed Staffel. Für diesen Erfolg wurden die vier Triathleten im November vom Bundespräsidenten bereits mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. In Einzelwettkampf in Paris belegte Lindemann als beste Deutsche den 8. Platz. Auch die Ehre der Fahnenträgerin bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele wurde ihr zusammen mit Kanute Max Rendschmidt zuteil.

Laura Lindemann ist Brandenburgs Sportlerin des Jahres 2024. Die Triathletin vom Verein "Triathlon Potsdam" wurde von Brandenburger Sportjournalisten zum ersten Mal auf Platz 1 gewählt. In den Jahren zuvor wurde Bahnrad-Fahrerin Emma Hinze vier Mal in Folge mit dem Titel ausgezeichnet.

Die 28-jährige gebürtige Berlinerin trainierte als Kind zunächst bei den "Wasserfreunden Spandau 04" bevor sie auf die Eliteschule des Sports in Potsdam wechselte. Ihre Spezialdisziplin im Schwimmverein war das Brustschwimmen. Auf Anraten ihres Trainers wechselte sie 2012 mit 16 Jahren zum Triathlon. Nur ein Jahr später wurde Lindemann Triathlon-Vizeeuropameisterin bei den Junioren und Dritte bei der Weltmeisterschaft.

Mit der Gold-Medaille ging für Lindemann ein Traum in Erfüllung. Zuvor konnte sie sich unter anderem fünffache Deutsche Meisterin über die Triathlon-Sprintdistanz, sowie U23-Weltmeisterin und zweifache Europameisterin auf der Triathlon-Sprintdistanz nennen. Die Spiele in Paris waren ihre dritte Olympia-Teilnahme. 2016 in Rio de Janeiro und 2020 in Tokio ging sie bereits an den Start. In diesem Jahr belohnte sie sich nun mit Gold.