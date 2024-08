Die deutsche Triathlon-Mixed-Staffel hat in Paris sensationell Olympia-Gold gewonnen. In einem dramatischen Zielsprint zwischen Großbritannien, USA und Deutschland sorgte die Potsdamer Schlussläuferin Laura Lindemann für die Entscheidung.

Die deutschen Triathleten haben bei den Olympischen Spielen ihre Medaillenflaute spektakulär beendet und die sechste Goldmedaille in Paris für das deutsche Team gewonnen. Die Potsdamerin Laura Lindemann, Tim Hellwig, Lisa Tertsch und Lasse Lührs siegten am Montagmorgen in der Mixed-Staffel und holten die erste deutsche Triathlon-Medaille seit 16 Jahren.

In einem packenden Dreikampf setzte sich Schlussläuferin Lindemann auf der Zielgeraden vor den USA und Großbritannien durch. Die deutsche Mixed-Staffel hatte in den vergangenen beiden Jahren jeweils den Weltmeistertitel geholt. "Ich habe Druck gespührt, ich wollte das nach Hause bringen, aber natürlich hat es auch Spaß gemacht, weil ich wusste, dass es was Großes werden kann", sagte Lindemann im Interview im ZDF. "Es ist einfach unglaublich, dass es geklappt hat", so Lindemann.

In Triathlon-Wettbewerben bei den Olympischen Spielen hatten zuvor nur Jan Frodeno mit seinem Triumph in Peking 2008 sowie Stephan Vuckovic mit Silber im Jahr 2000 Edelmetall für Deutschland gewonnen.