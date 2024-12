Olympia-Gold in Paris

Die 3x3-Basketballerinnen Svenja Brunckhorst, Marie Reichert, Elisa Mevius und Sonja Greinacher sind Deutschlands "Mannschaft des Jahres". Sie wurden am Sonntagabend bei der alljährlichen Sport-Gala in Baden-Baden ausgezeichnet. Mit ihrem Gold-Coup im 3x3-Basketball bei den Olympischen Spielen in Paris sorgte die DBB-Auswahl im Sommer für eine echte Sensation, die nun ein weiteres hocherfreuliches Nachspiel hat.

Mit 2.872 Stimmen bei der Journalistenwahl ließen die vier Sportlerinnen die Fußball-Double-Sieger von Bayer Leverkusen (1.712 Stimmen) und die deutschen Handballer (1.196 Stimmen) deutlich hinter sich und hielten die Auszeichnung damit in der Basketball-Familie. Im Vorjahr hatten die Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder, die Berliner Wagner-Brüder Franz und Moritz sowie die ehemaligen Alba-Spieler Johannes Thiemann, Maodo Lo und Niels Giffey triumphiert. Als Deutschlands Sportlerinnen des Jahres wurden in diesem Jahr die Rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev und Ruderer Oliver Zeidler ausgezeichnet.