Das letzte Spiel des Jahres führt den FC Energie nach Ingolstadt. Am Freitagabend wollen die Lausitzer ihren Spitzenplatz in der dritten Liga verteidigen. Damit die Kraft dafür reicht, wurde in dieser Woche kaum noch trainiert. Von Andreas Friebel

Für das Spiel in Ingolstadt fallen sicher Timmy Thiele, Joshua Putze, Jonas Hofmann und Maximilian Pronichev aus. Lucas Copado, gegen Rostock noch Torschütze, kann aktuell den Kopf nicht richtig bewegen. "Es ist, wie es ist. Wir werden sehen, wie wir mit der Situation umgehen. In jedem Fall brauchen wir alle Kraftreserven", so Wollitz.

Das intensive Heimspiel gegen Rostock (3:1) hat seine Spuren hinterlassen. Am Montag und am Dienstag stand in Cottbus "Regeneration" ganz oben auf dem Plan. Am Mittwoch wurde gar nicht trainiert. Und am Donnerstag, vor der Abreise nach Ingolstadt, gab es nur eine Einheit für die Spieler.

Cottbus und Ingolstadt sind derzeit mit Abstand die offensivstärksten Teams der dritten Liga. Energie hat bislang 41 Treffer erzielt, die Schanzer 42. "Sie haben eine gute Mannschaft zusammen, die am Ende der Saison sicher weiter vorn stehen wird", ist sich Wollitz sicher. Mit Sebastian Grönning haben die Ingolstädter auch den aktuell besten Angreifer der Liga (12 Tore) unter Vertrag. Außerdem spielt beim Tabellenfünften auch Tim Heike in der Offensive. Der Cottbuser Publikumsliebling wechselte im Sommer an die Donau. Allerdings kommt er verletzungsbedingt nur auf neun Einsatze. Ein Tor gelang dem Stürmer in der dritten Liga noch nicht. Mit Augenzwinkern merkte Wollitz am Mittwoch an, dass "ich ihm gesagt habe, er soll sich gegen uns zurückhalten."

Die Ingolstädter gelten nicht unbedingt als Lieblingsgegner von Energie Cottbus. In acht Pflichtspielen gab es nur einen Sieg. Aber der gelang immerhin auswärts. Im November 2010 gewannen die Lausitzer mit 2:1 im Audi-Sportpark. In der Statistik zeigt sich auch, dass die Mannschaft von Sabrina Witmann in elf Partien nur ein Mal verlor (0:1 in Bielefeld). Der Spitzenreiter der dritten Liga hat in 14 Spielen nur eine Niederlage kassiert (0:4 in Essen). "Ingolstadt hat eine sehr erfahrene Mannschaft, wo einzelne Spieler schon auf hohem Niveau gespielt haben." Pascal Testroet zum Beispiel. In seiner Vita finden sich 152 Einsätze in der 2. Bundesliga.