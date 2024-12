Die Partie begann verhalten. Cottbus hatte zwar sofort viel Ballbesitz, doch Alt Ruppin stand tief in der eigenen Hälfte und hielt die stark favorisierten Gäste in der Anfangsphase so vom eigenen Tor entfernt. Nach gut zehn Minuten kam Energie dem Tor des Landesligisten dann zwar erstmals näher, zu Treffern kam die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz aber weiterhin nicht. Der Siebtligist machte es in der ersten Hälfte wirklich gut und verteidigte stabil, sodass sich die Lausitzer lange schwertaten. Insbesondere die Pässe in die Tiefe und damit in Tornähe fehlten.

Nach einer halben Stunde platze dann aber der Knoten. Eine Flanke von der rechten Seite fand Tobias Hasse am zweiten Pfosten, und der schob den Ball zur Führung ins Tor von Alt-Ruppin-Keeper Philipp Müller (30. Minute). Weil Müller einen Distanzschuss in den Schlussminuten des ersten Durchgangs noch stark parierte, ging es mit der knappen 1:0-Führung für Energie in die Kabinen. Mit den ersten 45 Minuten konnte Gastgeber-Trainer Christoph Sperberg durchaus zufrieden sein: Sein Team verteidigte leidenschaftlich und konnte den deutlichen Klassenunterschied gut kaschieren.