Kann Cottbus der Favoritenrolle in Mannheim gerecht werden?

Tabellenführer Energie Cottbus ist am 17. Spieltag zu Gast bei Waldhof Mannheim und muss sich dort auf eine Mannschaft im Formhoch einstellen. Trainer Claus-Dieter Wollitz sprach vor dem Spiel von einer "komplizierten Lage".

Dazu kommt: Wenn Cottbus in dieser Saison nachmittags antrat, konnten die Lausitzer nie gewinnen. Wollitz und die Mannschaft reisten deshalb bereits am Donnerstag nach Mannheim – einen Tag früher als sonst. "Die Jungs wirkten bei den zeitigen Auswärtsspielen müde", erklärte Wollitz. Mit dieser Umstellung hoffe er auf mehr Frische bei seinen Spielern.

Drei Spiele noch bis zur Winterpause. Drei Spiele, die es für Energie Cottbus noch mal in sich haben. Denn bei den Gegnern, mit denen sich die Lausitzer messen, zeigt die Formkurve nach oben. Zum Auftakt der "Adventstour" geht es nach Mannheim. Von Andreas Friebel

Wollitz will "aus der Zitrone rauspressen, was noch drin ist"

Cottbus vor dem Spiel in Mannheim

Seit Trainer Bernhard Trares die Mannschaft im September übernahm geht es für Waldhof Mannheim wieder bergauf. Damals auf dem letzten Tabellenplatz haben sich die Mannheimer aktuell auf Platz 14 vorgekämpft und befinden sich trotz der 0:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart II am vergangenen Wochenende in guter Form. "Sie sind individuell unfassbar gut besetzt", weiß auch Wollitz um die Qualitäten des Gegners.

Die Partie in Mannheim ist die erste von ausstehenden drei vor der Winterpause. Nächste Woche ist Hansa Rostock zu Gast in Cottbus. Kurz vor Weihnachten müssen die Lausitzer dann noch einmal in Ingolstadt ran.