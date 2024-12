In diesem Sinne begann auch das diesjährige Weihnachtssingen, das Stadionsprecher und Zeremonienmeister Christian Arbeit mit dem Appell eröffnete, die mitgeführten Kerzen in Gedenken an die Geschädigten des Weihnachtsmarkt-Anschlages von Magdeburg in den Abendhimmel zu strecken.

Dann folgte das erste Lied, passend zum Tabellenplatz Unions auf Seite zwölf des Liedbüchleins, das die 28.500 ausgehändigt bekommen haben, zu finden gewesen. Warum man nicht einfach von Seite eins durchsinge, wurde er am Abend zuvor noch gefragt, so Arbeit anschließend, der die Antwort sogleich mitlieferte: "Das geht nicht, das haben wir nie so gemacht! Da fangen wir gar nicht erst an mit dem Quatsch."