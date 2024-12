Zum Ende der Hinrunde hat sich Hertha BSC bei Hannover 96 einen Punkt erkämpft. Ein Sieg wäre möglich gewesen, weil Hertha lange Zeit in Überzahl agierte. Doch in der Offensive fehlte die Zielstrebigkeit - so blieb es beim torlosen Unentschieden.

Hertha BSC hat zum Abschluss der Hinrunde den ersehnten Befreiungsschlag nach zuletzt drei Niederlagen in Folge verpasst. Beim 0:0 gegen das heimstarke Team von Hannover 96 zeigte sich die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél zwar deutlich formverbessert, vor allem in puncto Einsatz und Zweikampfstärke.

Dass es aber trotz einer halben Stunde in Überzahl (Hannovers Kunze hatte in der 57. Minute Gelb-Rot gesehen, Herthas Marton Dardai in der 89. Minute) nicht für den Sieg reichte, lag zum einem am schweren Geläuf im Stadion und zum anderen an der mangelhaften Chancenverwertung.