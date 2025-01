Nachdem am Freitagmorgen die italienische Tageszeitung "Dolomiten" über die überraschende Nachricht berichtet hatte, bestätigten der Verband und die Füchse diese am Mittag.

"Es war und ist mir immer eine Freude, mitzuhelfen, etwas Großes zu entwickeln. Das weiß jeder von mir und das war in all meinen Funktionen in den vergangenen Jahren der Fall. Jetzt stelle ich mich voller Freude und parallel zu meiner Aufgabe in Deutschland dem neuen Abenteuer Italien", sagte Hanning. Seine Arbeit in Berlin bei den Füchsen wird er fortsetzen.

Für den 56-Jährigen ist es die erste Station als Nationalcoach. Der gebürtige Essener hatte zuletzt den VfL Potsdam von der 3. Liga bis in die Bundesliga geführt, seine Tätigkeit beim Kooperationsklub der Füchse aber im vergangenen Sommer nach dem Aufstieg planmäßig

niedergelegt.

Schon vor eineinhalb Jahren hatte Hanning durchblicken lassen, dass ihn eine Rolle als Talententwickler in einem kleinen Handball-Land reizen würde, um auf die Trainerbank zurückzukehren.