tastatur Dienstag, 14.01.2025 | 12:11 Uhr

Ist das hier verkehrte Welt?

Fr. Spranger sollte logischer Weise das Urteil in Schriftform durcharbeiten - und sich dann erst ans Mikrofon stellen!

Wenn Sie sich nicht korrigiert, hat sie bestimmt 2/3 der Bürger gegen sich. Kam sie schon mal in die Verlegenheit, jemanden abends nach beendetem Fußballspiel vom Hauptbahnhof abzuholen und dann in einer völlig verdreckten S-Bahn zur nach Hause fahren zu müssen? Was ist denn das für eine Abgehobenheit? Und dann der S-Bahn/der BVG aufgeben zu müssen, 'na, ja, dann erhöht mal die Fahrpreise'? Fr. Spranger gehörte bis vor kurzem noch zu den einigermaßen realistischen u. vernünftigen Politikern in der SPD. Aber damit dürfte, falls sie ihre Einschätzung nicht zurücknimmt, endgültig Schluss sein!

Was will sie denn mit so einer Weltfremdheit bezwecken ? Muss man ja inzwischen schon - die SPD -- fragen!