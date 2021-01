Der Präsident der Wasserfreunde Spandau 04 und Wasserball-Bundestrainer Hagen Stamm blickt auf eine lange Spieler- und Trainerkarriere zurück. Doch so krasse Einschränkungen in den Spielbetrieb wie in der Corona-Pandemie hat der 60-jährige Berliner noch nie erlebt. Aktuell bereitet er die deutsche Nationalmannschaft in einer "Blase" auf die Olympia-Qualifikation vor. Am Dienstag um 18:30 Uhr erscheinen die deutschen Wasserballer nach zehn Monaten Pause zurück auf der internationalen Wasserball-Bühne. In einem Testspiel geht es gegen den EM-Zehnten aus Georgien.