Schönefelder Schönefeld Mittwoch, 05.06.2024 | 06:54 Uhr

Die ILA wird grüner??? Olivgrüner vielleicht... Was in den kommenden Tagen wieder an Treibstoff verbrannt wird löst nur Kopfschütteln aus. Als ob es keinen Klimawandel gibt, kein Hochwasser in Süddeutschland und anderswo. Da toben sich wieder Militärpiloten am Himmel über unserer Gemeinde aus, erzeugen unsäglichen Lärm und Gestank. Ob das nicht auch anders geht??? Und das Werben fürs Sterben wird auch forciert. Leute - Krieg ist kein Volksfest!!!