Fast die Hälfte der Standorte soll bis 2026 geschlossen werden. Zudem kündigte die Postbank an, das Brief- und Paketgeschäft zurückzufahren.

In Berlin und Brandenburg soll das Postbank-Filialnetz ausgedünnt werden. Das Unternehmen plant, fast die Hälfte der Filialen bis 2026 aufzugeben. Die Kürzungsliste liegt dem rbb vor. Demnach sollen in Berlin von den aktuell 37 Berliner Postbank-Filialen 17 dauerhaft aufgegeben werden. In Brandenburg soll die Zahl der Filialen von derzeit 14 Filialen auf neun sinken. Zuerst berichtete die Zeitung "B.Z." [bz-berlin.de].



Hinzu kommt, dass es an 15 weiteren Standorten in Berlin und drei in Brandenburg künftig kein Brief und Paket-Geschäft mehr geben soll, wie ein Sprecher der Postbank dem rbb bestätigte. Nur in den fünf Berliner Filialen in Tegel, Tempelhof, Frohnau, Britz und Buch sowie in den Brandenburger Standorten in Potsdam und Teltow soll das Angebot bis 2026 unverändert bleiben.