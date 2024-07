Brandenburgs Bauern blicken mit gemischten Gefühlen auf die diesjährige Getreideerntesaison. Darüber informierte am Mittwoch der Landesbauernverband beim offiziellen Start der Getreideernte in Calau (Oberspreewald-Lausitz). Bauernpräsident Henrik Wendorff sprach von Erwartungen unter dem Durchschnitt.

Die erste Getreidekultur, die Wintergerste, sei landesweit schon zur Hälfte eingefahren. "In einem Durchschnittsjahr ernten wir in Brandenburg circa 2,3 Millionen Tonnen Getreide", so Wendorff. In diesem Jahr werde der gesamte Getreideertrag etwas geringer ausfallen, "mit geschätzten 2,1 Millionen Tonnen". Damit seien die Landwirte "vielleicht nicht ganz" zufrieden, so der Bauernpräsident.