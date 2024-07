Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat von der Europäischen Kommission Krisenhilfen für deutsche Obst- und Weinbauern gefordert. Er begründete das am Montag bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel mit "Frostschäden massivster Art" in diesem Frühjahr. Die Finanzhilfen seien deshalb "dringend".

Die EU-Kommission hatte vergangene Woche insgesamt 77 Millionen Euro für Landwirte in Österreich, Tschechien, Polen und Portugal freigegeben. Die Hilfen sollen mit dazu beitragen, Frostschäden bei Obst, Wein und Gemüse in diesem Frühjahr auszugleichen.