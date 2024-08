Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin und Brandenburg ist im August leicht gestiegen. In Berlin waren im August 209.827 Menschen arbeitslos, 5.734 mehr als im Vormonat und 14.125 mehr als im Vorjahresmonat, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mit. Die Arbeitslosenquote beträgt in Berlin aktuell 9,9 Prozent.

In Brandenburg waren im August 84.616 Menschen arbeitslos, 2.377 mehr als im Vormonat und 3.748 mehr als im Vorjahresmonat - ein etwas geringerer Anstieg als in Berlin. Die Arbeitslosenquote beträgt in Brandenburg aktuell 6,2 Prozent.

Die Aussichten, eine Stelle zu besetzen, würden geringer, weil potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern die erforderliche berufliche Qualifikation oder bestimmte Eigenschaften für die Tätigkeit fehlten, erklärte Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg. Trotz offener Stellen steige die Arbeitslosigkeit daher an.