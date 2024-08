"Meine Babys", sagt Attila Puszti und klopft auf eine dunkelgrüne 15 Kilogramm schwere Melone vor sich. Er steht auf einem Tankstellenparkplatz in Velten (Oberhavel) und übergibt eine seiner Melonen an einen Stammkunden. Es ist ein kräftiger Mann in Arbeitskleidung, der beide Arme benötigt, um den grünen Ball zum Auto zu transportieren.

Währenddessen bedient Puszti schon die nächsten Kundinnen und Kunden. Er baut sechs Sorten Melonen in Brandenburg an und gilt als einziger gewerblicher Melonenbauer in der Region. Die "Südfrüchte", die als Kürbisgewächs zum Gemüse zählen, sind in Deutschland ein Nischenprodukt.