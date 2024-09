Nach dem angekündigten großen Stellenabbau bei Indorama, ehemals Trevira in Guben (Spree-Neiße), erheben sowohl die zuständige Gewerkschaft als auch der Betriebsrat Anschuldigungen gegen den Mutterkonzern des Werks. Eigentlich hätten Tarifverhandlungen angestanden, vor denen sich der Konzern nun drücke, so der Vorwurf. Außerdem sei die Ankündigung des Stellenabbaus völlig überraschend gekommen.



Bis Mitte 2025 sollen laut Indorama rund 210 Arbeitsplätze abgebaut werden, überwiegend in der Gubener Produktion. Das kündigte das Unternehmen am Donnerstag an.

Es sei das schlimmste Szenario eingetreten und das völlig überraschend, sagte Betriebsratschefin Ramona Weiland dem rbb am Freitag. Die gesamte Spinnerei und Texturierung sollten nun geschlossen werden - das habe der Belegschaft "den Boden unter den Füßen weggerissen", so Weiland. "Es ist schade, dass uns der Eigentümer das Vertrauen nicht schenkt. Trevira ist ein bekannter Name", so Weiland weiter. "Die Hoffnung lag darauf, dass dieser Traditionsbetrieb erhalten wird."