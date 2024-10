Staakener St.Aaken Freitag, 04.10.2024 | 21:59 Uhr

Betroffen ist insbesondere der "Erlebnispark Heerstr. Nord" und gemessen am Wohnumfeld und dem überwiegend miesen Zustand ist der Preis gefühlte Oberkante. Weiterhin handelt es sich um die "Kaltmiete". Die Betriebskosten kommen noch oben rauf. So eine Nachtspeicherheizung der Generation "Kaiser Wilhelm" geht auch sehr sorgsam mit der Energie um und die vorzüglich gedämmten Plattenbauwände, diesbezügliche Sanierungen sind immer noch nicht fertig, bzw. wurden schon vom Vorbesitzer eingestellt (Hallo GSW) halten im Sommer die Wärme drin - die hat dafür im Winter Ausgang. Leerstehende Wohnungen, davon gibt es dort so einige, werden "sukzessive" saniert, auch asbestsaniert. Diesbezüglich gab es von der Gewobag vor einiger Zeit sogar einen "Persilschein" betr. des Auszuges etc. Meine alte Dame verstarb vor 14 Monaten - die Wohnung ist immer noch leer. Über die Mängel und Zustände könnte einen Film drehen.