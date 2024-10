Do 10.10.24 | 11:54 Uhr

Das Unternehmen Altech Batteries GmbH hat erfolgreich den ersten Prototypen der sogenannten "cerenergy-Batterie ABS 60" getestet. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Laut Altech ist die erfolgreiche Testung ein wichtiger Schritt Richtung Serienproduktion und schadstoffarme Industrie in der Lausitz.

Der Prototyp habe die Erwartungen unter realen Testbedingungen, also zahlreichen Lade- und Entladevorgängen, überboten, heißt es. Hauptbestandteil der Batterie ist neben Keramik Natriumchlorid, also Kochsalz. Rohstoffe wie Lithium, Kupfer oder Kobald werden nicht benötigt, lange Lieferketten können damit vermieden werden, so das Unternehmen.