Trotz eigenen Angaben zufolge hoher Nachfrage ist die Zukunft des Leihradanbieters Nextbike in Berlin ab dem kommenden Jahr ungewiss. Der Vertrag mit der Senatsverwaltung, die das Leipziger Unternehmen bei der Bereitstellung des Angebots auch in den Außenbezirken finanziell unterstützt, läuft Ende 2024 aus, wie eine Sprecherin der Verwaltung auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" [Bezahlinhalt] berichtet.

Nextbike betreibt sein Leihradangebot eigenen Angaben zufolge in sämtlichen Bezirken. Die Räder können an festen und virtuellen Stationen sowie an Jelbi-Mobilitätspunkten per App ausgeliehen und abgegeben werden. Wer sie abseits dieser Orte abstellt, zahlt mehr.

300.000 Pendler gibt es in Berlin und Brandenburg, meist sind sie mit dem Auto unterwegs. "Bike and Ride"-Anlagen sollen mehr Menschen zur klimaneutralerer Mobilität bewegen - doch die Qualität der Rad-Parkplätze hat laut ADAC-Test noch Luft nach oben.

Nextbike bietet in Berlin aktuell etwa 6.500 Leihfahrräder an. Die sind an rund 2.900 Leihstationen innerhalb und außerhalb des S-Bahn-Rings verteilt. Eine Unternehmenssprecherin sagte am Mittwoch, dass das Unternehmen das Angebot auch ohne öffentliche Mittel in Berlin aufrechterhalten will, allerdings in deutlich reduziertem Umfang. Die Räder würden dann wohl nur noch im Stadtzentrum verfügbar sein, wo der Dienst wirtschaftlich läuft. Heißt im Umkehrschluss: In Außenbezirken tut er das bisher nicht.

Im Stadtzentrum gibt es eine größere Konzentration von potenziellen Nutzern, darunter Touristen, Pendler und Einheimische. Außerdem werden Leihräder dort oft für kurze Strecken genutzt, was zu einer höheren Rotationsrate führt. Zentrale Bezirke verfügen in der Regel außerdem über eine besser ausgebaute Fahrradinfrastruktur. Die meisten Nextbike-Leihstationen gibt es in Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf.