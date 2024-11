Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Wasserbetriebe Christoph Donner verlässt das Unternehmen vorzeitig. Das gaben die Wasserbetriebe am Montag bekannt. Der Aufsichtsrat habe dem am Montagmorgen in einer außerordentlichen Sitzung zugestimmt. Die Entscheidung sei "im besten Einvernehmen" zwischen der Aufsichtsratsvorsitzenden, der Senatorin Franziska Giffey (SPD) und Christoph Donner gefallen. Nach dieser Lesart verlässt Donner die Wasserbetriebe also auf eigenen Wunsch, er habe dafür private Gründe angeführt, teilte das Unternehmen mit.

Donner ist promovierter Geologe. Er übernahm den Posten als Vorstandsvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe Anfang 2023. Zuvor war er von 2017 bis 2022 als Technischer Geschäftsführer bei den Harzwasserwerken tätig. Bei den Berliner Wasserbetrieben hatte er bereits zwischen 2000 und 2009 verschiedene Aufgaben wahrgenommen.

Der 55-Jährige argumentierte immer wieder, Berlin müsse die Wassergebühren anheben, um die steigenden Investitionen in das Netz zu refinanzieren. Das lehnte der Senat zuletzt ab. Donner sah laut eigenen Angaben in Interviews ein zentrales Problem in der Diskrepanz zwischen steigendem Wasserbedarf und sinkender Wasserverfügbarkeit: Das Bevölkerungswachstum in Berlin und der Metropolregion führt zu einem erhöhten Wasserbedarf, gleichzeitig verringert sich die Wasserverfügbarkeit, vor allem durch den Klimawandel. Es wird mit einer Zunahme von Extremwetterlagen gerechnet, was voraussichtlich zu einem weiteren Rückgang der Wasserverfügbarkeit führt.

Die Qualität des Wassers steht ebenfalls vor Herausforderungen. Als Beispiel nannte Donner, dass die alternde Gesellschaft zu erhöhtem Arzneimittelkonsum führt, was zu steigenden Konzentrationen im Oberflächen- und Grundwasser führt. Altlasten und strengere Anforderungen der Trinkwasserverordnung schränken das nutzbare Wasser zusätzlich ein.