Demnach haben Anwohner in der Nähe der polnischen Stadt Pniewy einen starken Geruch von Erdöl gemeldet. Der Betreiber habe daraufhin die Pipeline abgeschaltet. Wartungsteams arbeiten mit Hochdruck daran, den Schaden zu beheben. Wie lang die Reparatur dauern wird, konnte der Betreiber noch nicht sagen. Unklar ist, was die Ursache für das Leck sein könnte. Für Anwohner besteht laut Unternehmen keine Gefahr.

Das Leck wurde bereits am Sonntag entdeckt, wie polnische Medien am Donnerstag mitteilten. Auch der Betreiber PERN hat den Vorfall schon bestätigt.

An einem Strang der Druschba-Pipeline in Polen ist es zu einem Leck gekommen. Sie versorgt unter anderem auch die PCK-Raffinerie in Schwedt mit Öl.

Der Abschnitt, in dem das Leck gefunden wurde, verbindet die PERN-Ölversorgungsbasis in der Nähe von Plock in Zentralpolen mit den deutschen Raffinerien in Leuna und Schwedt. Die Versorgung mit Öl sei aber nicht beeinträchtigt, da der zweite Strang weiterhin genutzt werden kann.

Außerdem meldet Tschechien einen Ausfall der Druschba-Pipeline. Der Industrieminister teilte am Mittwoch mit, dass kein russisches Erdöl mehr ankomme. Zu den möglichen Gründen machte er keine Angaben.