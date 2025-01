Ernst-von-Bergmann-Gruppe will offenbar Forster Lausitz-Klinik abstoßen

Do 16.01.25 | 17:02 Uhr

Die Ernst-von-Bergmann-Gruppe prüft derzeit offenbar, sich von der Lausitz-Klinik in Forst (Spree-Neiße)zu trennen. Das bestätigte der Geschäftsführer der Lausitz-Klinik, Hans-Ulrich Schmidt, dem rbb auf Nachfrage am Donnerstag. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" (Bezahlinhalt) am Mittwoch berichtet.

Laut dem Zeitungsbericht muss in der Ernst-von-Bergmann-Gruppe bis 2027 ein Defizit von rund 22 Millionen Euro getilgt werden. Insgesamt wolle sich die Gruppe von der Hälfte der zugehörigen 14 Gesellschaften trennen, dazu zähle auch die Beteiligung an der Lausitz-Klinik.

Die Unternehmensgruppe, der auch das Potsdamer Klinikum gehört, hält aktuell 51 Prozent des Forster Krankenhauses, 49 Prozent liegen demnach bei der Stadt selbst. Die Ernst-von-Bergmann-Gruppe will sich laut "Tagesspiegel" von der Lausitz-Klinik trennen, weil diese eine defizitäre Wirtschaftslage aufweise - also rote Zahlen schreibe. Ein Verkauf der Anteile an die Diakonie werde geprüft.