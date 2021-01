Angesichts der Zunahme von Home-Office denken die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) derzeit über neue Tarifangebote nach. Das bestätigte BVG-Sprecherin Petra Nelken auf Nachfrage von rbb|24. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Durch Corona hätten viele ihre Arbeitsstelle nach Hause verlegt, so Nelken im Gespräch mit dem rbb. Man frage sich bei der BVG und dem VBB wie darauf reagiert werden könne. "Was wäre, wenn viele auch nach Corona noch vom Home-Office überzeugt sind? Dann haben wir im Nahverkehr eine andere Nachfrage und darauf wollen wir reagieren", so die BVG-Sprecherin. Zudem habe die Pandemie-Zeit gezeigt, dass die Menschen mehr in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft unterwegs seien. "Auch hier wollen wir prüfen, ob wir ein kiezbezogeneres Angebot machen können", so Nelken.