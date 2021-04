Ferien auf dem Reiterhof sind ein attraktives Tourismusangebot im ländlichen Brandenburg. Ostern ist normalerweise Saisonstart. Doch wegen des Lockdowns bleiben die Gäste aus. Ein wichtiger regionaler Wirtschaftssektor gerät so in Gefahr. Von Ula Brunner

"Es ist weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn wir an den Wochenenden 15 bis 20 Reitstunden haben, insgesamt aber 80 Schulpferde, die rumstehen, weil wir keinen Gruppenunterricht durchführen dürfen und die Gäste in der Woche fehlen", beschreibt Sabine Opitz-Wieben die Situation, in der sich ihr Betrieb aktuell befindet. Sie ist Geschäftsführerin des Reiter- und Erlebnisbauernhofs nordwestlich von Bad Belzig (Potsdam Mittelmark) und hat ihr Tourismusgeschäft eigentlich breit aufgestellt: von Reitstunden über Ausritte, Reitferien für Kinder und Jugendliche, Klassenfahrten bis hin zu Familienurlauben.

Früher war in den Osterferien Hochbetrieb auf dem Reiterhof in Groß Briesen: Kinder striegeln ihre Pferde, machen gemeinsame Ausritte, nehmen Reitstunden. Früher, das heißt: vor Corona. Doch in diesem Jahr bleibt es, abgesehen von einigen Einzelreitstunden, wohl erneut ruhig.

Rund 15.000 Übernachtungen verzeichnet der Hof in einem normalen Jahr. Doch seit dem Lockdown kann davon nicht mehr die Rede sein. Das Angebot ist erheblich geschrumpft: Der Beherbergungsbetrieb ist geschlossen, die Mitarbeiter der Gastronomie sind in Kurzarbeit. Lediglich das Reitprogramm kann der Hof fortführen, "aber auch nur als Einzelunterricht, normalerweise machen wir das als Gruppenunterricht." Nachvollziehen kann sie die Logik der Maßnahmen nur bedingt: Fänden doch auch Gruppenstunden überwiegend im Freien statt und sowieso mit genügend Abstand zwischen den einzelnen Reitern, sagt sie.

Dabei ist der Pferdetourismus in Brandenburg ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Rund 45.000 Pferde und Ponys werden in etwa 600 Pferdehöfen, Gestüten oder Agrarbetrieben gehalten. Allein mit dem Reitgeschäft sind rund 12.000 Arbeitsplätze verbunden. Der Umsatz liegt bei 200 Millionen Euro im Jahr.

"Die jetzige Politik ist einfallslos und von Angst getrieben. Wer in Angst handelt, entwickelt einen Tunnelblick, und das sieht man derzeit an den Maßnahmen. Einen langfristigen, für alle tragbaren Plan, außer Durchhalten was das Zeug hält bis die Impfungen kommen, kann man leider nicht erkennen", sagt Sabine Opitz-Wieben. Sie wünscht sich, dass die Regierung nicht nur "auf die Virologen hört. Ein Gremium aus vielen Experten, sollte in der Lage sein, alle Belange zu beleuchten, Alternativen aufzuzeigen und eine transparente, nachvollziehbare Strategie vorzulegen."



Für ihren Pferdehof könnte das existenzsichernd sein. Sie selbst hat bereits einen Kredit über 150.000 Euro aufgenommen. Tiefer verschulden will sie sich nicht: "Noch ein Kredit? Nein! Irgendwann ist es auch mal vorbei. Dann überlegt man sich halt, was anderes zu machen. Dann machen wir halt nur noch Ferienwohnungen und müssen nicht mehr einen so riesigen Apparat bewegen."