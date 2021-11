Michael Grumbach Freitag, 26.11.2021 | 10:39 Uhr

2G oder 2G Plus reicht nicht

Die Entscheidung ,das bis Ende Februar in der Messe Berlin keine grossveranstaltungen mehr stattfinden ist Richtig ,müsste aber auf ganz Deutschland ausgeweitet werden

Auch volle Stadien gehören verboten ,also Geisterspiele

Was muss noch passieren ,impfunwillige dazu zu bewegen ,sich zu impfen ??

Damit meine nicht ausdrücklich nicht die ,die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können ??

In meinen Augen beschämend ,das so viele Ungeimpften ,Fehlentscheidungen von einigen Politiker ,aber auch einiger zu sorgloser Geimpften ,die Situation so an die Wand gefahren wird