Der Einzelhandel in Berlin und Brandenburg zählt in diesem Weihnachtsgeschäft deutlich weniger Kunden als in der Vor-Corona-Zeit. Die Frequenz in den Läden sei um bis zu 45 Prozent weniger als im Jahr 2019, teilte der Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) am Mittwoch dem rbb auf Anfrage mit.



Auch an den beiden verkaufsoffenen Sonntagen in Berlin habe sich diese Tendenz gezeigt. Am vergangenen Sonntag (19. Dezember) seien im Vergleich zum Jahr 2019 etwa 45 Prozent und am ersten verkaufsoffenen Sonntag zuvor (5. Dezember) sogar 50 Prozent weniger Kunden registriert worden, teilte der Handelsverband weiter mit. Verkaufsoffene Sonntage gehören laut HBB üblicherweise zu den umsatzstärksten Tagen im Jahr.