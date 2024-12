Für Unwissende ist es ein rätselhaftes Bild: Hunderte Menschen in schwarzer Kleidung warten aufgereiht in der Kälte. Eine gewisse Anspannung liegt in der Luft, die Leute reden wenig. Hier und da ertönen Stimmfetzen: Englisch, Spanisch, weniger Deutsch. Ein Späti dudelt leise elektronische Musik in die Nacht.

Freitagabend, kurz vor Mitternacht. Die Bars und Kneipen an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain sind rappelvoll. Es ist kalt, niemand möchte wohl im Dezember zu lange draußen rumhängen. Doch etwas weiter in Richtung Berlin Ostbahnhof, vorbei an Metro und Baumarkt, in Richtung Pariser Kommune, hat sich in der Kälte eine Schlange gebildet. Eine Schlange, die selbst die härtesten Clubgänger frösteln lässt. An diesem Wochenende feiert einer der berühmtesten Clubs der Welt zwanzigjähriges Bestehen: das Berghain.