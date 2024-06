Zeugen hatten am Mittag eine starke Rauchentwicklung zwischen der Bundesstraße 88 und dem Ort Schmetzdorf gemeldet, so die Polizeidirektion West. Die Polizisten nahmen den Angaben zufolge eine Anzeige wegen Brandstiftung auf.

Rund 4.000 Quadratmeter Waldboden brennen in der Gemeinde Milower Land (Landkreis Havelland). Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften am Mittwoch gegen die Flammen, wie die Regionalleitstelle Nordwest mitteilte.

Im Norden Brandenburgs herrschte am Mittwoch hohe Waldbrandgefahr. Wetterprognosen für die kommenden Tage kündigen aber Regen und damit eine Entspannung der Lage an, wie aus Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht.



Aktuell herrscht in den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Uckermark und Havelland Stufe 4 von 5 und damit eine hohe Waldbrandgefahr - so zeigt es eine Übersicht des Brandenburger Umweltministeriums. Dem Rest des Landes ordnen die Fachleute die

mittlere Gefahrenstufe zu. Dem DWD zufolge soll schon am Freitag in fast ganz Brandenburg nur noch sehr geringe Waldbrandgefahr herrschen.