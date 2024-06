Zwei Tage lang legte die Ukraine-Konferenz den Berliner ÖPNV und in Teilen auch den Straßenverkehr über Stunden lahm. So gerechtfertigt die Hilfe für Kiew ist: Solche Veranstaltungen gehören ausgelagert, kommentiert Sebastian Schöbel .

Wie man in Berlin allerdings inzwischen weiß, ist dieser Jens Spahn meistens sehr weit weg von den Sorgen der Berlinerinnen und Berliner. So auch hier: Er meinte nämlich nicht das durch die Ukraine-Konferenz verursachte Verkehrschaos in der Stadt, sondern die Fanmeile am Brandenburger Tor. "Die gefährdet die Arbeitsfähigkeit des Parlaments", so Spahn.

Zum Glück sprach dann noch Jens Spahn (CDU) Tacheles. "Es nervt die Leute", sagte der ehemalige Dahlemer Villenbesitzer und Ex-Gesundheitsminister der "Rheinischen Post". "Und es macht die Stimmung nicht besser in einer Zeit, in der eh schon alle gereizt sind."

Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj und weiterer hochrangiger Politiker haben im Berliner Stadtverkehr zahlreiche Einschränkungen zur Folge. Am deutlichsten machen sich die Auswirkungen auf die S-Bahn bemerkbar.

Ukraine-Konferenz in Berlin führt zu massiven Einschränkungen bei der S-Bahn

Arbeitsfähigkeit zu bewerten ist schwierig, wie Spahn selbst weiß. Was seit Dienstag in der Bundeshauptstadt los war, lässt sich hingegen recht einfach erklären: Mitten in der Stadt fand eine Art Mini-G7-Treffen statt, inklusive allerhöchster Sicherheitsstufe, weiträumiger Hochsicherheitszonen, Panzern auf den Straßen und Scharfschützen auf den Dächern. Der ÖPNV kam zeitweise zum Erliegen, wichtige Straßen waren gesperrt.

Zu den Uefa-gebrandeten Fahrzeugen der Europameisterschafts-Maschine gesellten sich also noch etliche schwarze Limousinen und Transporter, die vor den Hotels in bester Lage parkten oder in Konvois unter Blaulicht durch die Stadt rasten.

Was die Frage aufwirft: Müssen das Berliner:innen auch noch ertragen? Neben den etlichen Protesten auch auswärtiger Demonstranten (mehr als 7.000 im vergangenen Jahr) und diversen Großveranstaltungen von nationaler Bedeutung? Kann man zum Beispiel der Ukraine die – absolut verdiente und unzweifelhaft dringliche – Hilfe nicht vielleicht auch im Konferenzsaal eines Flughafenhotels in Schönefeld zukommen lassen?

Und wenn man schon im schicken City-Cube der Messe konferieren will, muss man dann unbedingt ein Hotelzimmer im Adlon buchen? Vor allem, wenn man weiß, dass für den Weg dorthin die halbe Stadt über Stunden lahmgelegt werden muss?