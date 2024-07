Polizisten haben in Berlin, Brandenburg und Sachsen zehn Wohnungen durchsucht. Grund war ein Angriff mehrerer mutmaßlicher Rechtsextremisten in Berlin. Die Verdächtigen sollen Mitglieder einer Jugendorganisation der Neonazi-Partei "III. Weg" sein.

Mitglieder der Jugendorganisation der rechtsextremistischen Kleinstpartei "Der III. Weg" sollen in Berlin Gewalttaten begangen haben. In Berlin, Brandenburg und Sachsen wurden in dem Zusammenhang am Donnerstag zehn Wohnungen durchsucht, wie die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten. Es geht um insgesamt neun Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 21 Jahren. Die Verdächtigen sollen mutmaßlich Mitglieder der Nationalrevolutionären Jugend (NRJ) sein. Dabei handelt es sich um eine Jugendorganisation des "III. Weg".

Sie sollen im Juli am Berliner S-Bahnhof Ostkreuz mehrere Menschen angegriffen haben. Als die Bundespolizei einschritt, sollen die Verdächtigen die Beamten den Angaben zufolge ebenfalls attackiert haben. Sowohl die zuerst Angegriffenen als auch Polizisten seien verletzt worden und hätten teils stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen, hieß es.