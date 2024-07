Rettungskräfte bei Einsatz in Neukölln angegriffen - Sanitäter am Kopf verletzt

Laut Polizei griffen zehn bis fünfzehn vermummte Männer, zum Teil mit Schlagringen und Schlagstöcken bewaffnet, am Samstag gegen 16 Uhr die andere Gruppe aus fünf Menschen im Alter von 15, 39 und 32 Jahren an. Eine Bundespolizistin und ein Kollege hätten den Überfall auf einem Weg zum Bahnhof gesehen und versucht, mit Pfefferspray die Gruppen zu trennen.



Die Bundespolizistin habe einen Angreifer festnehmen wollen, sie sei von ihm aber mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt worden. Auch ihr Kollege wurde demnach angegriffen. Die Täter konnten fliehen. Eine 15-jährige Jugendliche und ein 39-jähriger Mann kamen mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.



In der Nähe des S-Bahnhofs Kaulsdorf nahm die Polizei dann drei Verdächtige im Alter von 19 und 20 Jahren fest, als eine größere Gruppe überprüft wurde. Polizisten beschlagnahmten Schlaggegenstände.