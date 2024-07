Im letzten Jahr haben so viele Touristen in Brandenburg übernachtet wie noch nie. Besonders beliebt sind der Spreewald und das Tropical Islands. Es wird erwartet, dass der Boom anhält. Eine besondere Prognose gibt es für Brandenburg an der Havel.

Der Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) spürt das allerdings nicht: Mit erwarteten 3,6 Millionen Passagieren von Mitte Juli bis September liegen die Zahlen um 200.000 Fluggäste höher als im vergangenen Sommer.

Laut der Flughafengesellschaft gibt es während der Sommerferien 144 Direktverbindungen in rund 50 Länder. "Besonders gefragt sind Urlaubsorte am Mittelmeer, so in Spanien, der Türkei, in Italien, Frankreich und Griechenland", heißt es in einer Mitteilung. Die spanische Insel Mallorca (etwa 900 Verbindungen) und Antalya an der türkischen Mittelmeerküste (840 Verbindungen) führen die Liste dabei an.