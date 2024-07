Fina ist schon zwei Jahre bei der Jugendfeuerwehr Döberitz (Havelland). Zum zweiten Mal besucht sie nun das Kreisausbildungslager der Jugendfeuerwehren des Havellands. Und davon gibt es alleine im Havelland 64. Gemeinsam mit drei Mädchen aus Rathenow wohnt sie für fünf Tage in einem großen weißen Zelt und lernt unter anderem das Löschen einfacher Brände, Brandklassen unterscheiden und Schläuche ausrollen - also den praktischen Feuerwehrdienst. Ehrenamtlich sorgen fast 190 Erwachsene fürs Programm, Nachtwanderung inklusive. Einer von ihnen ist Domenik Schulze, er übt mit den Kindern den Umgang mit dem Feuerlöscher. "Ich finde es wichtig, dass Kinder auch schon im frühen Alter lernen, wie man mit einem Feuerlöscher umgeht und denen die Angst vor einem Feuer zu nehmen", sagt Schulze.

Die Jugendfeuerwehren sind wichtig, denn: Jugendliche, die sich engagieren, machen das auch im Erwachsenenalter bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das weiß auch André Slaby, Kreisjugendwart und Freiwilliger Feuerwehrmann im Landkreis Havelland. Er koordiniert das diesjährige Feuerwehrcamp und leitet es an. In den meisten Fällen würden die Ehrenamtlichen nach der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst übernommen, sagt Slaby. Das sei sehr wichtig für die Freiwillige Feuerwehr. Denn: Quereinsteiger seien sehr selten.

Und Freiwillige Feuerwehrmänner- und -frauen werden im Land gebraucht: Sie löschen nicht nur Brände, sondern helfen auch bei Krankentransporten, technischen Hilfeleistungen, und sie unterstützen den Rettungsdienst. "Der Brand- und Katastrophenschutz im Land Brandenburg beruht im Wesentlichen auf dem ehrenamtlichen Engagement der Bürgerinnen und Bürger in den Freiwilligen Feuerwehren auf Gemeindeebene und den im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen", teilt das Brandenburger Innenministerium auf Anfrage mit.

Neben den Einsatzkräften der Berufswehren der Städte Brandenburg an der Havel, Cottbus, Eberswalde, Frankfurt (Oder) und Potsdam, den Beamtinnen und Beamten sowie Angestellten in den hauptamtlich besetzten Freiwilligen Feuerwehren wie auch den Einsatzkräften in den Werkfeuerwehren trügen die ehrenamtlich engagierten Feuerwehrangehörigen die Hauptlast im Bereich des Brandschutzes und der Hilfeleistung im Land, so das Ministerium.