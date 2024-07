43-Jähriger wegen Tötung der Ehefrau in Bernau zu lebenslanger Haft verurteilt

Prozess in Frankfurt (Oder)

Das Landgericht Frankfurt (Oder) hat am Dienstag einen Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteil, weil er seine Ehefrau ermordet hat. Nach Informationen einer rbb-Reporterin vor Ort stellte das Gericht zudem die besondere Schwere der Schuld fest.

Sie wurde in der Panke gefunden

Der Mann hat seine damals 32 Jahre alte Ehefrau in Bernau (Barnim) mit einem Kabelbinder bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, sie dann vergewaltigt und in die Panke gestoßen. Der heute 43-Jährige habe nicht akzeptieren wollen, dass seine Frau sich von ihm getrennt hat. Der Beschuldigte hat die Tat bestritten.

Die Leiche der Frau wurde im April 2020 in der Panke entdeckt. Im September 2023 wurde der Verdächtige am Flughafen in Wien gefasst. Der Prozess gegen ihn begann im Februar 2024.