Mitte November vergangenen Jahres war in einer Chatgruppe ein Video aufgetaucht, in dem der Anschlag gegen "Ungläubige" angekündigt wurde, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mitteilte. Wenige Tage später erfolgten in Nordrhein-Westfalen und in Brandenburg die Zugriffe, die Jugendlichen wurden festgenommen. Beide kamen in Untersuchungshaft. "Die Ermittlungsarbeiten im jetzigen Verfahren begannen mit einer Mitteilung des Bundesamtes für Verfassungsschutzes", teilte eine Sprecherin des Landgerichts Neuruppin auf rbb-Anfrage mit.