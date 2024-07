An der Frankfurter Europa-Universität Viadrina wurde am Donnerstagnachmittag das neue Zentrum für Ukraine-Studien eröffnet. Dort sollen Forschung, Lehre und Netzwerke koordiniert werden, die den Fokus Ukraine haben, sagte Susann Worschech, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität: "Für die Viadrina ist das wirklich ein ganz besonderes Projekt, weil das unterstreicht, dass wir die Uni sind in Deutschland, die sich das Thema Osteuropa schon ins Gründungsbuch geschrieben hat. Wir haben lange Zeit den polnischen Integrationsprozess auch mitbegleitet und mitverfolgt und können von dort auch ganz viel übernehmen, was jetzt auch für die Ukraine wichtig sein wird."

Das Ukraine-Zentrum soll laut dem Präsidenten der Viarina, Eduard Mühle, zu einem differenzierten Ukrainebild beitragen. Zudem sollen die deutsch-ukrainischen Beziehungen innerhalb eines neu akzentuierten europäischen Systems intensiviert werden.

Gegen die Eröffnung demonstrierten vor dem Audimax ein Dutzend Personen der umstrittenen Gruppierung "Frankfurter Freigeister".