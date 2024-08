PM Dienstag, 20.08.2024 | 11:49 Uhr

Leider ist das auch ein echt ungünstiger Standort, die Anbindung ist denkbar schlecht (Öffis?), die Straßen gleichen einer Automobilteststrecke (Rüttelparcours). Eine große Schule und ein Neubaugebiet mit vielen Kindern wird durchquert, eine echte echte Anwohner-Ecke, bisher ruhig gelegen. Dauerndes Geballer und hohes Verkehrsaufkommen wäre genau das, was da nicht hingehört. Die Reiterstaffel ist gut, leise, wenig Verkehr, aber das? Und sorry, die Schule hat eine Sporthalle, der RSV kann sich div. Möglichkeiten bedienen, und die Straßen durch den Zoll sanieren zu lassen, um eine Verkehrs-Sogwirkung zu erzeugen, geht gar nicht. Das ICE Werk will keiner, aber den Zoll?? Hm.